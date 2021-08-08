В Минске мэр города приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Литвы и Польши

Мэр белорусской столицы Минска Владимир Кухарев приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы.
Об этом сообщает SB.by.
По словам мэра Минска, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию в магазинах.
"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — заявил Кухарев.
Ранее Литва и Польша призвали Европейский союз усилить давление на Беларусь из-за мигрантов.
Тем временем глава РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада.
Как сообщалось, Александр Лукашенко поручил белорусским силовикам полностью перекрыть любой доступ в страну из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, прибывших в Украину в течение последнего года, которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.
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