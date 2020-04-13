В НБУ перестала работать "горячая линия"

"Горячая" линия Национального банка Украины (НБУ) по техническим причинам сейчас не работает.

Как сообщает пресс-служба регулятора, проблемы возникли сегодня в 9:00.

"Причины выясняем и стараемся, чтобы возобновить прием звонков граждан. Просим прощения за неудобства. Обращаем внимание, что вы можете обратиться в Национальный банк по электронной почте по адресу nbu@bank.gov.ua, подкрепив все необходимые документы в ваши обращения вложенным файлом", — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что письма следует писать по специальной форме, которую можно скачать по этой ссылке.

"Мы продолжаем рассматривать ваши обращения в Национальный банк. Работаем над тем, чтобы возобновить работу "горячей" линии и принимать обращения граждан в телефонном режиме", — сообщили в Нацбанке.

Ранее в НБУ проинформировали, что мошенники во время карантина по коронавирусу массово рассылают смс-сообщения украинцам от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Напомним, Кабинет министров позволил украинским пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов или звонков в банк.