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Банки 60 минут назад

НБУ предупредил о мошенниках, рассылающих СМС от имени банков

В Нацбанке напомнили, что при начислении госвыплат банки не звонят клиентам, не пишут смс и не спрашивают реквизиты платежных карт

НБУ предупредил о мошенниках, рассылающих СМС от имени банков НБУ предупредил о мошенниках, рассылающих СМС от имени банков
Телефонные мошенники. Фото: pikabu.ru

Мошенники во время карантина по коронавирусу массово рассылают смс-сообщения украинцам от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию, информируют в Национальном банке Украины.

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По данным НБУ, содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова — получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках.

В связи с этим Нацбанк предупреждает:

- не отвечайте на такие сообщения;

- не звоните по указанным номерам;

- не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

- не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

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"Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах", — отметили в НБУ.

Там также добавили, что в случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс-сообщения, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Ранее Кабмин позволил украинским пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов или звонков в банк.

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