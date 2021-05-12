В НБУ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

В 2020 году уровень подделки банкнот национальной украинской валюты гривни оставался стабильно низким.

Как показывает мониторинг Нацбанка состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, в прошлом году на 1 млн настоящих банкнот приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот (по итогам 2019 года — около 3 штук).

В то же время, согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского союза в 2020 году втрое выше и составил примерно 17 штук банкнот евро.

В НБУ отмечают, что относительное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло из-за распространения коронавируса.

Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца — номиналом 500 грн образца 2006 года и 200 грн образца 2007 года. Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

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Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015 — 2020 годах) имеют усиленную систему защиты.

В частности, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам чрезвычайно сложно воспроизвести.

В 2020 году подделки банкнот гривни нового образца составляют лишь 4% от общего количества фальшивых банкнот в банковской системе Украины, а их качество является достаточно низким.

Соответственно, количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн штук настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляла всего 0,2 штуки.

Кроме этого, по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:

– 100 грн — на 40%;

– 50 грн — на 32%;

– 20 грн — на 4,5%;

– 5 и 10 грн — на 36%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

Они чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т. п.

Национальный банк установил единые критерии сортировки наличных банками на автоматизированных системах обработки денежных знаков. Благодаря этому обеспечивается гарантированное изъятие из обращения поддельных банкнот при обработке инкассированной наличности.

Для противодействия распространению поддельных денежных знаков НБУ в прошлом году активно взаимодействовал с Национальной полицией Украины, Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины и Службой безопасности Украины.

В частности, Служба безопасности Украины в декабре 2020 года разоблачила организованную преступную группу, которая распространяла качественные фальшивые банкноты гривни и иностранной валюты. Это помогло предотвратить нанесение убытков государству почти на 20 млн грн.

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Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

– доллары США (86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

– евро (12%);

– российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

– 100 долларов США (95% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

– 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);

– 5000 и 1000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

В случае сомнения в подлинности и платежности банкнот гривни и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований в НБУ.

По результатам таких исследований клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков нацвалюты, признанных настоящими и платежными.

Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает в Национальную полицию, а все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований.

Напомним, в феврале 2020 года Национальный банк Украины разослал циркулярное письмо о появлении поддельных денежных знаков, не распознаваемых детекторами.

Ранее НБУ уже сообщал, что в Украине выявили новый вид подделок наличной гривни. Речь о фальшивках номиналом 200 грн образца 2007 года высокого качества. Их не отличают от подлинных кассиры торговых сетей и привозят в банки.

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