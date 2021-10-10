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В мире 4 часа назад

В Нигерии боевики расстреляли на рынке 20 человек

Бандиты ездили на мотоциклах и стреляли по местным жителям, убив нескольких человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На северо-западе Нигерии, в штате Сокото, во время нападения на рынок боевики убили 20 человек.

Как сообщает Reuters, во время нападения были сожжены девять автомобилей.

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"Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли 9 транспортных средств", — заявил специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир.

По его словам, вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и стреляли по местным жителям, убив нескольких человек.

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В издании отмечают, что на северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, что нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.

Некоторые части Сокото, как и другие регионы на северо-западе страны, находятся под телекоммуникационной блокадой в рамках операции по ликвидации вооруженных банд.

Напомним, в декабре 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии группа пиратов атаковала судно Stevia и захватила в плен восемь членов экипажа, среди которых шестеро украинцев.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года нигерийские истребители в поисках боевиков "Боко Харам" во вторник разбомбили лагерь для перемещенных лиц, бежавших от этих же боевиков, погибли десятки жителей лагеря, многие получили ранения, в том числе сотрудники гуманитарных организаций.

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