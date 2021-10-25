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В мире 40 минут назад

В Нигерии взорвался нелегальный завод по переработке нефти, погибли 25 человек

Нелегальная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе Нигерии

Фото: Financial Express Фото: Financial Express
Фото: Financial Express

В нигерийском штате Риверс на незаконном нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 25 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, среди погибших есть несовершеннолетние. Личности погибших пока опознать не удалось, однако известно, что погибли люди из нескольких местных общин.

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В местной полиции подтвердили трагедию, но о количестве пострадавших не проинформировали.

В Reuters отмечают, что нелегальная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе Нигерии.

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В этом регионе бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива, которое затем продают, чтобы получить прибыль.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан" (Новополоцк, Беларусь) вечером 28 сентября произошел пожар

При запуске установки замедленного коксования на территории предприятия произошел выход дизельного топлива с последующим факельным горением на высоте 3 метров.

Перед этим взрыв с мощным пожаром произошел на румынском нефтеперерабатывающем заводе Petromidia (Нэводарь, уезд Констанца). Пожар возник на установке гидроочистки бензина и дизельного топлива в результате возгорания газового компрессора.

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