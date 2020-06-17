В Офисе президента не исключают политической реинкарнации Сергея Сивохо

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает, что юморист Сергей Сивохо, которого не так давно уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, может вернуться во власть.

Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.

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Отвечая на вопрос, что стало с амбициозным проектом Сивохо, платформой примерения, глава ОПУ отметил, что не имеет к этому никакого отношения, и это была личная инициатива Сергея.

"Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам. Я даже не знаю, кто в этом участвовал. Мне кажется, он искренен в своем желании. Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму. Кроме того, важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте примиряться" — это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла", — говорит Ермак.

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При этом руководитель Офиса президента понадеялся, что Сивохо сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции, и что "его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло". На уточняющий вопрос, реинкарнируется ли в какой-то иной ипостаси Сивохо, Ермак ответил: "Вполне может быть. При том, что со многими вещами, которые он делал, я не согласен. Их со мной попросту не согласовывали. Обо всем я узнавал из средств массовой информации", — подытожил он.

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Напомним, что Сергея Сивоху уволили с поста в СНБО 24 марта. Перед этим народные депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сивохо. Их аргументом был тот факт, что он вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности.