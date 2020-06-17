Политика и экономика 50 минут назад

В Офисе президента не исключают политической реинкарнации Сергея Сивохо

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, экс-советник СНБО точно не предатель и порядочный человек, а многое по работе над его платформой было сделано "очень коряво"

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Фото: "Радио свобода" Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Фото: "Радио свобода"
Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Фото: "Радио свобода"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает, что юморист Сергей Сивохо, которого не так давно уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, может вернуться во власть.

Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отвечая на вопрос, что стало с амбициозным проектом Сивохо, платформой примерения, глава ОПУ отметил, что не имеет к этому никакого отношения, и это была личная инициатива Сергея.

"Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам. Я даже не знаю, кто в этом участвовал. Мне кажется, он искренен в своем желании. Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму. Кроме того, важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте примиряться" — это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла", — говорит Ермак.

Читайте также:
Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов

При этом руководитель Офиса президента понадеялся, что Сивохо сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции, и что "его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло". На уточняющий вопрос, реинкарнируется ли в какой-то иной ипостаси Сивохо, Ермак ответил: "Вполне может быть. При том, что со многими вещами, которые он делал, я не согласен. Их со мной попросту не согласовывали. Обо всем я узнавал из средств массовой информации", — подытожил он.

Читайте также:
На Сивохо напали во время презентации платформы примирения Донбасса

Напомним, что Сергея Сивоху уволили с поста в СНБО 24 марта. Перед этим народные депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сивохо. Их аргументом был тот факт, что он вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Троянский Лев: почему вхождение Парцхаладзе в Офис Саакашвили притормозилось
Троянский Лев: почему вхождение Парцхаладзе в Офис Саакашвили притормозилось
"Потанцуем!": "ДемСокира" вышла на Банковую "проучить" сторонников Шария (ФОТО, ВИДЕО)
"Потанцуем!": "ДемСокира" вышла на Банковую "проучить" сторонников Шария (ФОТО, ВИДЕО)
Пленки Гео Лероса — целенаправленная атака на Офис президента, — Андрей Ермак
Пленки Гео Лероса — целенаправленная атака на Офис президента, — Андрей Ермак
Загрузка...
Новое видео
Как арт-рынок выходит из карантина — Михаил Василенко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Референдум от Зеленского: изменение территории, 100 миллионов на агитацию и онлайн-риски

  3. DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев

  4. "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов ко Дню Конституции

  5. Ощадбанк: вторая попытка избрать главу

Загрузка...