В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли в тайниках наличные на 1 млн евро

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта этой страны и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом сообщает Polsat News.

Указано, что агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч и 30 тысяч злотых) — в общей сложности более 4 млн злотых.

При этом часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.

Как отмечается, новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которыми владел бывший министр. В частности, были изъяты две квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Новаком.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" — сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.

Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.

Напомним, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на 3 месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Новак возглавлял "Укравтодор". Он был назначен исполняющим обязанности главы агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.