Происшествия 1 час назад

В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли в тайниках наличные на 1 млн евро

Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта этой страны и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом сообщает Polsat News.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч и 30 тысяч злотых) — в общей сложности более 4 млн злотых.

При этом часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.

Читайте также:
Дело экс-главы "Укравтодора": НАБУ сообщило о подозрении бенефициару украинской компании

Как отмечается, новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которыми владел бывший министр. В частности, были изъяты две квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Новаком.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" — сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.

Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.

Напомним, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на 3 месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Новак возглавлял "Укравтодор". Он был назначен исполняющим обязанности главы агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой
НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой
Локализация помогла Польше развить транспортное машиностроение
Локализация помогла Польше развить транспортное машиностроение
Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн
Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине

  3. В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)

  4. ПриватБанк назначил организатора процесса продажи "Буковели" и стадиона "Днепр"

  5. В Австрии поезда на водороде начали перевозить пассажиров

Загрузка...