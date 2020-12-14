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В мире 60 минут назад

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

Gmail и YouTube на какое-то время полностью "упали", работают с перебоями

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

14 декабря в разных странах произошли перебои в работе интернет-сервисов компании Google, в частности почты Gmail, календаря, Google-документов и видеохостинга YouTube. В меньшей степени перебои затронули картографический сервис Google Maps. 

Судя по данным сервиса DownDetector, сбои наибольшим образом затронули страны Западной Европы, а также США, Австралию, Южную Корею, Японию, Филиппины, Сингапур, Гонконг.

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Однако и в Украине по состоянию на 14:20 Gmail, YouTube и Google Maps были недоступны, хотя сам поисковик работал. Впоследствии работа сервисов возобновилась с перебоями.

Отметим, что в начале декабря власти США обвинили Google в незаконной слежке за своими сотрудниками, после чего тех увольняли. Сотрудники Google ранее обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними.

Напомним также, что Google недавно запустил возможность размещения аудиорекламы на YouTube.

В то же время американская корпорация с июня следующего года отключит бесплатную безлимитную загрузку фотографий в Google Фото.

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