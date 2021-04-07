В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

Россия не поддерживает привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в нормандском формате.

В Москве считают это невозможным из-за линии, которую демонстрирует Вашингтон по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

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"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", — заявил Рябков.

До этого в РФ заявляли, что Москва не планирует проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по теме Донбасса.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников назвал возможным и приемлемым участие США в нормандском формате.

В свою очередь США заявляли, что обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намерены ее обсуждать с европейскими партнерами.

Как сообщалось, Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске якобы запланировали военные учения.

Напомним, вечером 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечалось, Байден в ходе беседы выразил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ и курса реформ Украины.