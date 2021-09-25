В Шотландии нашли остатки первой железной дороги (ФОТО)

Археологи из шотландского сообщества Waggonway во время поисков следов соляной и угольной промышленностей обнаружили остатки первой местной железной дороги.

Как информирует сайт сообщества, первая железная дорога в Шотландии (Транента — Кокензи Ваггонвей (Tranent to Cockenzie Waggonway) имела протяженность 4 км и соединяла угольные карьеры Транента с соляными ваннами Кокензи, а также с гаванью Порт-Сетон.

По информации Waggonway, эту линию построил в 1722 году Уильям Диксон. Строительство обошлось в 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

В этих местах курсировали короткие поезда с маленькими вагонами. Ширина колеи составляла 991 миллиметр.

В организации отмечают, что ученые искали самую первую железную дорогу, но во время работ они нашли не одну, а три деревянные дороги, лежащие непосредственно одна на одной, что свидетельствует о серии улучшений за короткий период времени.

В частности, ученые обнаружили бревна, на которых находились рельсы на глубине одного метра под поверхностью, сохранившиеся на своем первоначальном месте, а также некоторое количество рельсов и шпал.

Дальнейшие исследования в рамках проекта продолжаются.

Ранее сообщалось, что доисторическое каменное сооружение Стоунхендж, которое находится близ Солсбери в Великобритании, отремонтируют впервые более чем за 60 лет.

Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение, расположенное в графстве Уилтшир (Англия), которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из самых знаменитых археологических памятников в мире.