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В мире 1 час назад

В Шотландии нашли остатки первой железной дороги (ФОТО)

Первая железная дорога в Шотландии имела протяженность 4 км и соединяла угольные карьеры Транента с соляными ваннами Кокензи, а также с гаванью Порт-Сетон

Фото: 1722waggonway Фото: 1722waggonway
Фото: 1722waggonway

Археологи из шотландского сообщества Waggonway во время поисков следов соляной и угольной промышленностей обнаружили остатки первой местной железной дороги.

Как информирует сайт сообщества, первая железная дорога в Шотландии (Транента — Кокензи Ваггонвей (Tranent to Cockenzie Waggonway) имела протяженность 4 км и соединяла угольные карьеры Транента с соляными ваннами Кокензи, а также с гаванью Порт-Сетон.

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По информации Waggonway, эту линию построил в 1722 году Уильям Диксон. Строительство обошлось в 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

В этих местах курсировали короткие поезда с маленькими вагонами. Ширина колеи составляла 991 миллиметр.

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В организации отмечают, что ученые искали самую первую железную дорогу, но во время работ они нашли не одну, а три деревянные дороги, лежащие непосредственно одна на одной, что свидетельствует о серии улучшений за короткий период времени.

В частности, ученые обнаружили бревна, на которых находились рельсы на глубине одного метра под поверхностью, сохранившиеся на своем первоначальном месте, а также некоторое количество рельсов и шпал.

Дальнейшие исследования в рамках проекта продолжаются.

Ранее сообщалось, что доисторическое каменное сооружение Стоунхендж, которое находится близ Солсбери в Великобритании, отремонтируют впервые более чем за 60 лет.

Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение, расположенное в графстве Уилтшир (Англия), которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из самых знаменитых археологических памятников в мире.

 

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