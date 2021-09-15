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В мире 1 час назад

В Великобритании впервые за 60 лет отреставрируют Стоунхендж

Последний раз реставрационные работы в Стоунхендже проводили в конце 1950-х годов прошлого века

Стоунхендж. Фото: Getty Images Стоунхендж. Фото: Getty Images
Стоунхендж. Фото: Getty Images

Доисторическое каменное сооружение Стоунхендж, которое находится близ Солсбери в Великобритании, отремонтируют впервые более чем за 60 лет.

Как сообщает ВВС, специалисты планируют отремонтировать трещины и дыры в камнях.

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По информации издания, работы начались после того, как лазерное сканирование показало, что камни перемычек, швы и бетонный раствор, что уравновешивают вертикальные камни Стоунхенджа, разрушились.

Строительные конструкции будут установлены так, чтобы рабочие могли добраться до вершины камней и заменить бетонный раствор, который разрушается, известковым раствором.

Специалисты по ремонту рассказали, что четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня, поэтому ремонт защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким уникальным.

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Благотворительная организация также договорилась с Королевским монетным двором о выпуске специальной памятной монеты 2021 года, чтобы ее можно было вставить в новую перемычку между камнями. Ее установит 71-летний Ричард Вудман-Бейли, который встроил оригинальную монету 1958 года, когда ему было восемь лет.

"Мы были рады пригласить Ричарда на Королевский монетный двор, чтобы вырезать его собственную монету, которая займет свое место в истории", — заявила директор службы коллекционирования Королевского монетного двора Ребекка Морган.

В ВВС добавили, что в честь древнего памятника вычеканят серебряную монету номиналом 2 фунта стерлингов 2021 года с изображением Великобритании.

Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение, расположенное в графстве Уилтшир (Англия), которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из самых знаменитых археологических памятников в мире.

Он состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших глыб (менгиров).

Стоунхендж передан британской короной в управление "Английскому наследию", в то время как ближайшие окрестности принадлежат Национальному фонду.

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