В Сирии из лагеря боевиков ИГИЛ освободили двух украинок и 7 их детей — СМИ

В Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), освободили двух украинок с детьми.

Об этом сообщает "ТСН".

По данным издания, одна из освобожденных женщин родом из Кременчуга (Полтавская область), вторая — из Крыма.

Как отмечается, они обе, а также семеро их детей на данный момент эвакуированы с территории Сирии.

Указано, что специальная эвакуационная операция по поручению президента Владимира Зеленского проводилась украинскими спецслужбами, дипломатами Министерства иностранных дел и другими правительственными структурами.

В то же время известно, что возвращения в Украину ожидают еще 57 человек.

Напомним, 19 декабря 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии группа пиратов атаковала судно Stevia и захватила в плен восемь членов экипажа, среди которых шестеро украинцев.

В июле 2020 года пираты захватили в плен с танкера Curacao Trader у берегов Нигерии также шестерых граждан Украины.