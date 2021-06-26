В США экс-полицейский получил 22,5 года тюрьмы за убийство афроамериканца Флойда

В США бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам лишения свободы за скандальное убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Приговор по делу, которое год назад потрясло Америку и вызвало крупнейшие демонстрации против расизма, был вынесен вечером 25 июня 2021 года, передает DW.

"Приговор не основывается на эмоциях или сочувствии", — заверил судья Питер Кэхилл при оглашении меры пресечения в суде Миннеаполиса.

При этом он добавил, что решение основано не на публичном мнении, а на требованиях закона и на конкретных фактах по этому делу.

Известно, что прокуратура ранее требовала для Шовина 30 лет тюремного заключения.

Указано, что перед оглашением приговора за убийство второй степени обвиняемый Шовин сделал короткое заявление в суде, в том числе впервые напрямую обратившись к стороне обвинения.

"Я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда", — сказал он.

В свою очередь адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп приветствовал приговор как "исторический шаг" на пути к расовому примирению.

"Этот исторический приговор на один шаг приближает семью Флойда и нашу нацию к исцелению", — заявил он.

Напомним, Джордж Флойд погиб при задержании в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. По данным следствия, служащий полиции Дерек Шовин на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании.

Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.

После этого американский Life-страховщик решил направить $5 млн на борьбу с расовой дискриминацией.