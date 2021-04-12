В США полицейский застрелил афроамериканца: вспыхнул протест

В штате Миннесота (США) 11 апреля вспыхнул протест после того, как полицейский застрелил 20-летнего афроамериканца.

Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Reuetrs.

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Полиция города Бруклин-Сентер сообщила, что правоохранители остановили 20-летнего Даунте Райта за нарушение правил дорожного движения. Затем они выяснили, что у него есть непогашенный ордер на арест.

По данным полиции, когда парня пытались задержать, он сел в машину и уехал. Тогда один из офицеров выстрелил в Райта. В полиции отмечают, что мужчина проехал несколько кварталов, потом въехал в другую машину и умер.

Как утверждают в полиции, камеры обоих офицеров снимали во время инцидента. Государственное бюро по вопросам уголовного преследования выясняет обстоятельства стрельбы.

В свою очередь мать Даунте Кэти Райт рассказала журналистам, что сын позвонил ей 11 апреля днем. Он сказал, что его задержали из-за того, что на его зеркале заднего обзора висели освежители воздуха (это является незаконным в Миннесоте).

По словам Кэти Райт, она слышала, как ее сыну сказали выйти из авто, а потом то, что правоохранители сказали Даунте не бежать. Затем звонок закончился. Мать перезвонила Даунте, но ответила его девушка и сказала, что парень мертв.

После гибели Даунте сотни людей вышли на протест к зданию полиции Бруклин-Сентра. Протестующие испортили два полицейских авто, забросали другие машины камнями.

Свидетели рассказали, что правоохранители в ответ стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ.

Мэр города Майк Эллиот призвал протестующих быть мирными.

Журналисты отмечают, что стрельба произошла в 16 километрах от места, где в мае 2020 года погиб Джордж Флойд.

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как его задержала полиция в Миннеаполисе, главном городе штата Миннесота.

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Это произошло из-за заявления продавца супермаркета об использовании Флойдом фальшивых банкнот. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать.

История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции в США и по всему миру. Его фраза "I can not breathe" стала лозунгом активистов, протестующих против полицейского насилия в отношении темнокожего населения.

На данный момент в Миннеаполисе продолжается суд над бывшим полицейским Дереком Шовином, который задерживал Флойда. Ему инкриминируют убийство или неумышленное убийство. Еще три бывших офицера предстанут перед судом до конца 2021 года.