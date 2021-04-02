В США обновили рабочие визы. Что изменилось?

В Соединенных Штатах Америки (США) истек срок запрета на выдачу рабочих виз — отныне можно подать новое заявление.

Как сообщает VC.RU со ссылкой на сайт Госдепартамента, срок действия запрета бывшего президента США Дональда Трампа на выдачу некоторых видов временных рабочих виз истек 31 марта 2021 года.

При этом те, кому было отказано в визе из-за временного запрета, смогут подать новое заявление.

Издание отмечает, что указ бывшего президента США Дональда Трампа приостанавливал выдачу следующих виз:

H-1B — для квалифицированных рабочих, в том числе в IT и науке;

H-2B — для сезонных рабочих;

J-1 — для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программ и рабочих программ по обмену;

L-1 — для руководителей, работающих в крупных корпорациях

По информации издания, отныне выдача этих виз будет поэтапно возобновлена. Заявления, по которым еще не были проведены или назначены собеседования, будут рассмотрены в приоритетном порядке, те, кому было отказано в получении визы из-за ограничений президента, смогут подать заявление повторно, при этим снова заплатив визовый сбор.

"По мере улучшения пост-специфических условий наши миссии начнут предоставлять дополнительные услуги, что в конечном итоге приведет к полному возобновлению обычных визовых услуг. Кандидатам следует проверять сайт ближайшего к ним посольства или консульства США, чтобы узнать об услугах, которые уже предоставляются", — отметили в Госдепартаменте.