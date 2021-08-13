Происшествия 1 час назад

В супермаркете в Кривом Роге обвалился потолок на покупателей: есть пострадавшие (ФОТО)

12 августа супермаркет "Варус" на Ингульце закрыли

ЧП в "Варусе". Фото: dnipro.depo.ua ЧП в "Варусе". Фото: dnipro.depo.ua
ЧП в "Варусе". Фото: dnipro.depo.ua

В Кривом Роге в супермаркете "Варус" на Ингульце обвалился потолок, из-за чего магазин временно закрыли.

Некоторые горожане заявляют, что получили травмы, передает "Depo.Днепр".

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В частности, в группе "Ингулец" в Facebook очевидцы выложили фото и сообщили, что подвесной потолок упал в мясном отделе.

Указано, что конструкции были не тяжелые, но достаточного веса для травмирования покупателей.

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"Знакомый лежит в 17-й больнице города. А у меня болит спина, пойду делать КТ позвоночника", — написала Ирина Мандзюк в соцсети.

Также свидетели происшествия выложили фото, как выглядит супермаркет после того, как часть конструкции разрушилась.

Известно, что 12 августа супермаркет закрыли, о чем администрация заведения уведомила жителей города.

Вскоре случившееся прокомментировал "Днепру вечернему" представитель "Варуса" Александр Шуть.

"Действительно, подвесная конструкция в этом супермаркете упала. Она была установлена в январе 2021 года после реконструкции. Это современный магазин с обновленным дизайном, частью которого является эта подвесная конструкция. Подрядчик устанавливал ее на потолке с соблюдением всех действующих строительных требований и норм безопасности", — рассказал он.

По его словам, пострадавшему была оказана вся необходимая помощь.

"Администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает, и он на следующий день вышел на работу", — заверили в "Варусе".

Там также сообщили, что технический отдел провел внеплановую проверку подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком.

"Также мы инициировали взыскание материального ущерба с подрядчика. Причины, по которым не была проведена надлежащая проверка надежности конструкции подрядчиком и техническим отделом, выясняются. По результатам проверки можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников", — заверил Шуть.

Напомним, в конце апреля 2020 года на Крещатике упал шпиль здания-памятника архитектуры сталинского ампира. Это здание — ближайшее к подземному переходу, в котором в январе-2021 обвалился потолок.

В свою очередь 15 декабря на новопостроенном Шулявском путепроводе на проезжую часть упали три столба освещения и троллейбусной контактной сети. Тогда мэр Кличко возложил главную ответственность на генерального подрядчика работ.

Отметим также, что в феврале на Оболони взялись ремонтировать рассыпавшийся аварийный подземный пешеходный переход на улице Зои Гайдай.

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