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1 час назад

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

В аварии пострадали более 40 туристов из Украины

Фото: DHA.COM.TR Фото: DHA.COM.TR
Фото: DHA.COM.TR

Утром 13 сентября в Турции автобус с украинскими туристами попал в аварию, в результате чего погиб один человек, еще 49 пострадали.

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Фото: DHA.COM.TR

Как сообщает сообщает Demiroren, ДТП произошло между районами Яраш и Гельджюк, на 13-м километре трассы Мугла — Денизли в 7:30 по местному времени.

Фото:  Hurriyet

По информации издания, туристический автобус, который следовал из Бодрума в Денизли, столкнулся со школьным автобусом, после чего перевернулся.

В результате ДТП водитель туристического автобуса скончался на месте. Кроме этого, пострадали семь школьников, 41 украинский турист и водитель другого автобуса. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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В издании отмечают, что авария произошла из-за того, что водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа.

Фото:  DHA.COM.TR

В МИД Украины уточняют информацию об аварии с участием украинских туристов.

Напомним, в начале августа на западе Турции в провинции Маниса при аварии рейсового автобуса девять человек погибли, еще 30 получили различные травмы.

Ранее в Польше легковой автомобиль Nissan Quashquai столкнулся с автобусом Volkswagen. В автобусе ехали 9 человек, в том числе семеро украинцев.

Все они были травмированы и доставлены в больницы ближайших городов. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших граждан Украины скончался в медучреждении.

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