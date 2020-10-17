В Украине объявили штормовое предупреждение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра, которые 17 октября обрушились на Украину.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, больше всего непогода разбушуется днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе.

Так, в Карпатах, кроме сильных дождей, ожидается мокрый снег. По данным синоптиков, порывы ветра 15-20 м/с будут наблюдаться во всех регионах страны, кроме западных.

В Киевской области также прогнозируют значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 5 октября с 21:00 по 21:30 на Ивано-Франковск обрушились ливни, в результате чего был затоплен ряд городских улиц, а на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили упали деревья.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Херсонской области торнадо снес крыши 30 домов и оставил поселок без газа.

Перед этим 13-14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.