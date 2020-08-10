В Украине резко упали ставки по депозитам в гривне

В Украине в течение месяца наблюдалась тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net.

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В частности, указано, что значительно подешевели гривневые сбережения (более 1%). Валютные вклады снизили доходность не столь существенно (до 0,11%).

Как отмечается, снизили ставки 15 из 26 банков: "Кредиагриколь", "Восток", ОТП Банк, Универсалбанк, Альфа-Банк, Аккорд Банк, БТА Банк, ПИН Банк, "Пивденный", "Пиреус", ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, "Юнекс", Укрэксимбанк.

По данным аналитиков, рекордно подешевели гривневые вклады на сроки до месяца — на 1,17% до 6,87% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,77% до 7,68% годовых).

Бессрочные сбережения подешевели на 0,66% до 4,91% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,54% и составляет 8,08% годовых.

Депозиты сроком свыше года сбросили 0,45% и предлагают 8,11% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась также на 0,45% до 6,35% годовых.

В свою очередь долларовые сбережения просели в ставках менее заметно. Максимально упала средняя ставка по депозитам сроком до месяца (на 0,11% до 0,47% годовых).

Бессрочные сбережения потеряли 0,07% и предлагают 0,46% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,01% и предлагают 1,77% годовых.

Стоимость вкладов периодом от полугода до года не изменилась и составляет 1,31% годовых. Синхронно выросла доходность депозитов на сроки от месяца и от трех месяцев (на 0,01% до 0,55% и до 0,95% годовых соответственно).

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В евро бессрочные сбережения (0,24%) и вклады сроком от месяца до трех (0,48%) не претерпели изменений. На прежнем уровне осталась доходность и вкладов периодом свыше года — 1,07% годовых.

Упала средняя ставка для сроков менее месяца — на 0,09% до 0,25% годовых. Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели на 0,01% до 0,63% годовых. Сроки от полугода до года сбросили 0,02% и предлагают доходность 0,90% годовых.

Ранее стало известно, что со скором времени украинские банки изменят принцип формирования депозитных ставок. Причиной такой тенденции станет введение норматива NSFR с 2021 года.