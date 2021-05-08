Общество 20 минут назад

В Украине снова ожидаются заморозки — ГСЧС

Синоптики и ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

8 мая 2021 года утром и днем на территории Украины ожидаются порывы северо-западного ветра 15 — 20 метров за секунду (I уровень опасности, желтый).

Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, по данным ГСЧС, в Киевской области и Киеве 8 мая днем порывы ветра 15 — 18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 4°.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0 — 4°.

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Ранее сообщалось, что погода на майских праздниках будет преимущественно дождливой и более прохладной в западных областях,

Напомним, в апреле заморозки в Германии, Австрии и Франции нанесли серьезный ущерб производителям овощей, фруктов и ягод.

Так, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди волна заморозков стала "возможно крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия", из-за которой пострадали виноград, косточковые фрукты, в частности черешня и абрикос.

Таким образом в Европе считают, что заморозки приведут к большому ущербу для аграриев и повлечет за собой рост импорта. 

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