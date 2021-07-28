Несуществующий человек. В Украине создали первого виртуального блогера: как она выглядит

В Instagram появилась первая украинская цифровая блогерка по имени Астра Стар (@starr.astra). Диджитал-инфлюенсерку создала украинская студия FFFACE.ME, которая работает над Instagram/Snapchat/TikTok-фильтрами и коммуникационными проектами с дополненной реальностью.

По задумке создателей, Астра имеет свой собственный характер и образ жизни. Ей 18 лет, недавно девушка якобы переехала из Берлина в Киев к своим знакомым, а куда поедет дальше — зависит от профессиональных планов.

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Блогерка — Лев по знаку зодиака, сапиосексуалка, занимается йогой и самообразованием, обожает моду и стиль, ей нравится миксовать трендовые вещи с находками на секонд-хенде.

"Astra не имеет вредных привычек, следит за собой и трендами, пытается высказывать свое мнение относительно различных актуальных событий и контактирует с брендами и людьми", — рассказывает о проекте сооснователь и СЕО агентства Дмитрий Корнилов.

В компании отмечают, что жизнь инфлюенсерки будет развиваться в реальном времени и будет включать предполагаемые для ее статуса и возраста активности. Как пояснили Delo.ua создатели, создавать контент и вести блог девушки будут специалисты студии.

Основными темами ее профиля станут лайфстайл, фэшн и технологии. Например, на первых снимках своего аккаунта в Instagram Астра позирует на фоне отеля Bursa, одетая в украинские бренды: Ksenia Schnaider и POUSTOVIT, а в следующих постах отправляется в Kooperativ для нетворкинга.

На момент выхода новости у цифровой блогерки было три публикации и 116 подписчиков. Создатели обещают, что Астра будет регулярно публиковать новые посты, а также планирует немало коллабораций с локальными и международными брендами.

В студии уверены, что инфлюенсерка может быть перспективным партнером не только для брендовых, но и для культурных и некоммерческих коллабораций, поскольку умеет выполнять все активности, в которых принимают участие реальные блогеры, а также не ограничена в своих возможностях.

Так, Астра может создавать все виды контента в диджитал: снимать фото и видео, постить сторис, тестировать Инстаграм-фильтры, путешествовать, участвовать в ивентах, встречаться с любыми людьми, а также выходить в прямые эфиры.

"Создание виртуальных людей кроме восторга от технологий рождает экзистенциальные вопросы этичности, ведь в нашу цифровую эпоху такой инфлюенсер будет восприниматься как обычный человек. Именно поэтому в рамках миссии FFFACE.ME мы стремимся создавать социально полезных и ответственных инфлюенсеров, которые будут нести экспертный контент и функцией которых будет вдохновлять аудиторию, обучать ее и быть источником актуальных новостей", — говорит Корнилов.

По его словам, агентство, по сути, создает цифровое медиа в антропоморфной форме с собственным психологическим портретом, социальной позицией, привычками и образом жизни.

Отметим, сегодня цифровые инфлюенсеры посещают показы мод и выставки, дают интервью и берут их у знаменитостей, рекламируют бренды и даже пишут R'n'B треки. Такие блогеры уже вышли за рамки виртуального мира и составили конкуренцию живым блогерам, став мощным маркетинговым инструментом.

Самой известной цифровой инфлюенсеркой является @lilmiquela, у которой 3 млн подписчиков. Она ведет собственный Тик Ток, рекламирует Calvin Klein, снимается для обложек журналов и участвует в коллаборациях с Беллой Хадид.

Напомним, как ранее сообщалось, студенты "Харьковского политехнического института" создали виртуального психолога Elomia, который с точностью до 83% копирует живого человека и оказывает людям психологическую поддержку, а также помогает в решении жизненных проблем.