Политика 30 минут назад

В Украине возобновили доступ к реестру электронных деклараций — НАПК

Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей

Фото: НАПК Фото: НАПК
Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций.

Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации, сообщает пресс-служба НАПК.

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Таким образом, регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

"Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК — пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", — доложили в агентстве.

При этом указано, что в рамках модернизации были сделаны следующие обновления:

- теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);

- декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;

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- удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций;

- отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

В то же время более подробную информацию об обновлениях обещают представить на следующей неделе.

Напомним, 29 декабря в Украине частично ограничили доступ к реестру е-деклараций.

Перед этим в Украине разблокировали работу НАПК и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях.

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