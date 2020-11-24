В Украине за сутки около 12 300 заражений коронавирусом, выздоровели почти 8 300 человек

В Украине по состоянию на утро 24 ноября 2020 года зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1403 человека, летальных случаев — 188, выздоровели — 8 298 человек, осуществлено тестирований за сутки — 61 567 (в том числе методом ПЦР — 35 425, методом ИФА — 26 142).
При этом за все время пандемии в Украине заболело уже 647 976 человек, выздоровели — 299 358 человек, летальных исходов — 11 263, проведено ПЦР-тестов — 4 279 025.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
По регионам количество заболеваний на данный момент выглядит так:
город Киев — 61 640 случаев;
Винницкая область — 15 658 случаев;
Волынская область — 22 221 случай;
Днепропетровская область — 30 606 случаев;
Донецкая область — 20 498 случаев;
Житомирская область — 27 157 случаев;
Закарпатская область — 21 903 случая;
Запорожская область — 25 242 случая;
Ивано-Франковская область — 32 826 случаев;
Киевская область — 32 301 случай;
Кировоградская область — 4 455 случаев;
Луганская область — 5 719 случаев;
Львовская область — 42 050 случаев;
Николаевская область — 15 745 случаев;
Одесская область — 38 766 случаев;
Полтавская область — 19 143 случая;
Ровенская область — 28 461 случай;
Сумская область — 23 896 случаев;
Тернопольская область — 26 051 случай;
Харьковская область — 51 992 случая;
Херсонская область — 8 869 случаев;
Хмельницкая область — 26 624 случая;
Черкасская область — 19 038 случаев;
Черновицкая область — 31 710 случаев;
Черниговская область — 15 405 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях в больницах недостаточно коек с кислородом.