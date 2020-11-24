В Украине за сутки около 12 300 заражений коронавирусом, выздоровели почти 8 300 человек

В Украине по состоянию на утро 24 ноября 2020 года зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 1403 человека, летальных случаев — 188, выздоровели — 8 298 человек, осуществлено тестирований за сутки — 61 567 (в том числе методом ПЦР — 35 425, методом ИФА — 26 142).

При этом за все время пандемии в Украине заболело уже 647 976 человек, выздоровели — 299 358 человек, летальных исходов — 11 263, проведено ПЦР-тестов — 4 279 025.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

По регионам количество заболеваний на данный момент выглядит так:

город Киев — 61 640 случаев;

Винницкая область — 15 658 случаев;

Волынская область — 22 221 случай;

Днепропетровская область — 30 606 случаев;

Донецкая область — 20 498 случаев;

Житомирская область — 27 157 случаев;

Закарпатская область — 21 903 случая;

Запорожская область — 25 242 случая;

Ивано-Франковская область — 32 826 случаев;

Киевская область — 32 301 случай;

Кировоградская область — 4 455 случаев;

Луганская область — 5 719 случаев;

Львовская область — 42 050 случаев;

Николаевская область — 15 745 случаев;

Одесская область — 38 766 случаев;

Полтавская область — 19 143 случая;

Ровенская область — 28 461 случай;

Сумская область — 23 896 случаев;

Тернопольская область — 26 051 случай;

Харьковская область — 51 992 случая;

Херсонская область — 8 869 случаев;

Хмельницкая область — 26 624 случая;

Черкасская область — 19 038 случаев;

Черновицкая область — 31 710 случаев;

Черниговская область — 15 405 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях в больницах недостаточно коек с кислородом.