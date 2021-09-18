В Ужгороде полиция задержала экс-чиновника горсовета: привел к убыткам на 1 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Ужгородского городского совета.

Служебная халатность должностного лица якобы привела к более 1 млн грн убытков, сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Указано, что полицейские якобы получили доказательства причастности бывшего руководителя одного из департаментов городского совета. Именно эти доказательства стали основанием для сообщения 17 сентября экс-чиновнику о подозрении в служебной халатности.

"Подозреваемый не проверил в определенном законом порядке достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих продаже на аукционе путем их выкупа и свободных от застройки. Фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, который является неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра", — выяснили правоохранители.

Как отмечается, несмотря на запрет проведения аукционов по землям, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, их было отчуждено и на основании договоров купли-продажи передано в собственность двум гражданам.

"Таким образом, действиями бывшего руководителя департамента Ужгородского городского совета государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн", — говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Напомним, 2 сентября правоохранители Шевченковского района столицы провели ряд обысков в столичном коммунальном предприятии "Плесо" по делу о разворовывании его должностными лицами средств, выделенных на расчистку ручья Вершинка.

А 6 сентября полиция провела обыск в Шевченковской райадминистрации Киева, выявив вероятный "распил" порядка 1 млн грн средств на ремонт сквера.