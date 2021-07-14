В Великобритании предлагают выдавать краткосрочные визы иностранным дальнобойщикам

Министерство транспорта Великобритании (DfT) проводит консультации по поводу выдачи краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков.

Как сообщает The Telegraph, правительство ведет переговоры с представителями логистической отрасли в попытке преодолеть кризис в сфере грузоперевозок.

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По информации издания, на сегодняшний день в Великобритании не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков, что привело к проблемам с поставкой товаров в местные супермаркеты и росту цен.

Руководители транспортных компаний порекомендовали чиновникам временно ослабить иммиграционный контроль, поскольку, по их мнению, это единственный способ быстрого решения проблемы.

Однако Министерство внутренних дел Великобритании выступает против ослабления контроля, который был ужесточен после выхода страны из состава Евросоюза. В МВД от представителей транспортной отрасли потребовали привести веские доказательства от пользы выдачи временных виз иностранцам.

"Министерство внутренних дел принимает окончательное решение по этому вопросу, и в Министерстве транспорта знают, что добиться введения этой меры будет непросто, поэтому нужны самые веские доказательства… Правительство понемногу меняет свое мнение. Они понимают, что им необходимо выяснить, как можно решить эту проблему", — сообщил источник The Telegraph.

В газете отмечают, что отрасль грузоперевозок оказалась в кризисном положении после того, как пандемия и выход из ЕС привели к тому, что десятки тысяч иностранных дальнобойщиков покинули Великобританию.

На прошлой неделе Министерство транспорта объявило о временном смягчении правил труда и отдыха для водителей грузовиков в попытке решить эту проблему.

При этом такой шаг раскритиковали местные профсоюзы, которые заявили, что эта мера является лишь "латанием дыр", а также предупредили, что продление рабочего дня дальнобойщиков может вызвать проблемы с безопасностью дорожного движения.

В последние недели ряд известных компаний и организаций заявили, что нехватка водителей становится серьезной угрозой для ведения торговли.

В частности, немецкий производитель сладостей Haribo сообщил, что из-за нехватки водителей ему будет трудно доставлять свою продукцию в Великобританию, а владелец компании Premier Foods предложил властям задействовать армию для оказания помощи в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза из-за дефицита водителей грузовиков стали активно нанимать женщин-дальнобойщиков.