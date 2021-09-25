В Венгрии в ДТП погибли пять человек, среди которых двое украинцев (ФОТО)

24 сентября возле города Абонь (Венгрия) микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины.

Как сообщает Mukachevo.net, авария произошла в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт — Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Трагическое событие произошло на дороге местного значения №707, где столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм в городе Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.