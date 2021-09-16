Происшествия 1 час назад

В Польше грузовик врезался в микроавтобус: погибли двое украинцев

Причина ДТП пока не установлена

Фото: Radio Victoria Фото: Radio Victoria
Фото: Radio Victoria

В результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет. Трагедия произошла в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши. 

Об этом передает Укринформ со ссылкой на представительницу полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовская.

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Трагическое событие произошло на дороге местного значения №707, где столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали еще одну смерть — 37-летнего украинца.

По словам Левандовской причина аварии пока не установлена. Под надзором прокуратуры проводится следствие по делу ДТП. Известно, что водитель грузовика был трезв. 

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Также известно, что все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

Напомним, что в Киевской области микроавтобус с хасидами попал в ДТП, погиб один человек.

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