Масштабное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе столкнулись восемь авто (ФОТО)

12 сентября на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева и врачи.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении города Обухов, столкнулся с попутным автомобилем KIA.

После чего машины выехали во встречном направлении, где столкнулись с автомобилями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя авто марки Volkswagen.

В результате ДТП пострадало пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Все они госпитализированы в больницу.

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер", который показал 1,7 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286-1 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что 9 сентября около села Чупира Белоцерковского района Киевской области микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь", столкнулся с другим автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП погиб один человек, другие пассажиры не пострадали.

Напомним, в августе в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло ДТП с участием сразу четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один мужчина погиб, а еще четыре человека попали в больницы.