Происшествия 20 минут назад

Масштабное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе столкнулись восемь авто (ФОТО)

В результате аварии в медучреждение госпитализированы пять человек, среди которых один ребенок

Фото: пресс-служба Нацполиции Киева Фото: пресс-служба Нацполиции Киева
Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

12 сентября на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева и врачи.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении города Обухов, столкнулся с попутным автомобилем KIA.

После чего машины выехали во встречном направлении, где столкнулись с автомобилями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя авто марки Volkswagen.

В результате ДТП пострадало пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Все они госпитализированы в больницу.

Читайте также:
ДТП на Львовщине: Volkswagen врезался в Opel, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер", который показал 1,7 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286-1 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что 9 сентября около села Чупира Белоцерковского района Киевской области микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь", столкнулся с другим автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП погиб один человек, другие пассажиры не пострадали.

Напомним, в августе в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло ДТП с участием сразу четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один мужчина погиб, а еще четыре человека попали в больницы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)
В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)
Из Киева — в Канев: на Днепре стартовали рейсы теплоходов на подводных крыльях (ФОТО)
Из Киева — в Канев: на Днепре стартовали рейсы теплоходов на подводных крыльях (ФОТО)
В Киеве на ВДНХ официально открыли Урбан-парк (ФОТО)
В Киеве на ВДНХ официально открыли Урбан-парк (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)

  2. В Броварском районе нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева

  3. В Чехии задержали предполагаемого участника оккупации Крыма

  4. РФ хочет построить в оккупированном Крыму новый город

  5. Из Киева — в Канев: на Днепре стартовали рейсы теплоходов на подводных крыльях (ФОТО)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...