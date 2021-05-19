В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

В Верховную Раду Украины внесли законопроект "О местном референдуме", зарегистрированный под №5512.

Документ передан на рассмотрение руководству Рады. При этом текст закона на портале Рады пока отсутствует.

Как заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, после 2012 года, когда утратил силу Закон Украины "О всеукраинском и местных референдумах", в системе национального законодательства институт референдума упоминается лишь в отдельных законодательных актах, а по процедурным аспектам образовался правовой вакуум.

"Учитывая это, возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума и принятии специального закона с учетом отечественного опыта на основе международных стандартов демократических процедур", — отметил Стефанчук.

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Над разработкой проектом закона "О местном референдуме" работала рабочая группа по разработке законопроектов в сфере народовластия, народные депутаты Украины, представители министерств, общественных организаций и ученые.

По словам Стефанчука, в правках будет учтен ряд тех предложений, которые прислали Раде во время обсуждения. После этого его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о всеукраинском референдуме.

Ранее сообщалось, что 26 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом проголосовали 255 народных депутатов.