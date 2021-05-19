Политика 1 час назад

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о местном референдуме

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству Рады

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

В Верховную Раду Украины внесли законопроект "О местном референдуме", зарегистрированный под №5512.

Документ передан на рассмотрение руководству Рады. При этом текст закона на портале Рады пока отсутствует.

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Как заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, после 2012 года, когда утратил силу Закон Украины "О всеукраинском и местных референдумах", в системе национального законодательства институт референдума упоминается лишь в отдельных законодательных актах, а по процедурным аспектам образовался правовой вакуум.

"Учитывая это, возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума и принятии специального закона с учетом отечественного опыта на основе международных стандартов демократических процедур", — отметил Стефанчук.

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Над разработкой проектом закона "О местном референдуме" работала рабочая группа по разработке законопроектов в сфере народовластия, народные депутаты Украины, представители министерств, общественных организаций и ученые.

По словам Стефанчука, в правках будет учтен ряд тех предложений, которые прислали Раде во время обсуждения. После этого его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о всеукраинском референдуме.

Ранее сообщалось, что 26 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом проголосовали 255 народных депутатов. 

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