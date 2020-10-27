В Запорожье достроили проезжую часть нового моста через Старый Днепр (ФОТО)

Строители нового мостового перехода через Днепр в Запорожье 27 октября завершили бетонирование всех восьми захваток плиты верховой эстакады моста через Старый Днепр (правый рукав реки, огибающий остров Хортица с запада) общей длиной 289 м. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.
Кроме того, на съезде с моста на Хортицу также завершено бетонирование последней, девятой захватки плиты длиной 24 м.
Общая протяженность всей плиты проезда через Старый Днепр составила 346 м. При обустройстве подходов к мосту было использовано 3600 кубометров бетона и 2400 тонн арматуры.
Бетонирование верховой стороны моста было начато в июле. В декабре планируется открыть по ней проезд с Бабурки на Хортицу.
Эстакада низовой стороны мостового перехода на данном этапе пока не построена — стоят лишь опоры.
Запорожский мост должен стать магистралью непрерывного движения длиной более 9 км, состоящей из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных мосты с отдельными сооружениями на каждом направлении движения.
Напомним, на прошлой неделе Служба автомобильных дорог в Полтавской области объявила тендер на строительство еще одной магистрали через Днепр — нового вантового моста в Кременчуге.