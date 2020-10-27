Экономика 50 минут назад

В Запорожье достроили проезжую часть нового моста через Старый Днепр (ФОТО)

Берега реки наконец соединили, но только по одной стороне движения

Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор
Достройка проезжей части верховой стороны моста через Старый Днепр, Запорожье. Фото: Укравтодор

Строители нового мостового перехода через Днепр в Запорожье 27 октября завершили бетонирование всех восьми захваток плиты верховой эстакады моста через Старый Днепр (правый рукав реки, огибающий остров Хортица с запада) общей длиной 289 м. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

Кроме того, на съезде с моста на Хортицу также завершено бетонирование последней, девятой захватки плиты длиной 24 м.

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Общая протяженность всей плиты проезда через Старый Днепр составила 346 м. При обустройстве подходов к мосту было использовано 3600 кубометров бетона и 2400 тонн арматуры.

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Бетонирование верховой стороны моста было начато в июле. В декабре планируется открыть по ней проезд с Бабурки на Хортицу.

Эстакада низовой стороны мостового перехода на данном этапе пока не построена — стоят лишь опоры.

Запорожский мост должен стать магистралью непрерывного движения длиной более 9 км, состоящей из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных мосты с отдельными сооружениями на каждом направлении движения.

Напомним, на прошлой неделе Служба автомобильных дорог в Полтавской области объявила тендер на строительство еще одной магистрали через Днепр — нового вантового моста в Кременчуге.

Напомним также, что власти Киева планируют в ближайшие пять лет реставрировать мост имени Патона через Днепр, увеличив при этом его пропускную способность.

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