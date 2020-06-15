Вице-премьер Стефанишина объяснила, почему находится в статусе подозреваемой с 2014 года

Новый вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что находится в статусе подозреваемой по "делу Лукаш".

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

На уточняющий вопрос журналиста, что после ее назначения появилась информация об уголовном производстве и подозрении относительно Стефанишиной по "делу Лукаш", чиновница отметила — это действительно так.

"Есть уголовное производство, но это не какой-то новый процесс. Он тянется еще с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных лиц времен Януковича. В одном из уголовных производств фигурирую я. Конечно, не только я, но и большое количество людей. Суть в том, что в период Революции достоинства Министерство юстиции, в котором я работала, проводило исследования на тему европейской интеграции (хотя это и вызывает диссонанс с событиями, которые происходили в то время). Подобные исследования проводились ежегодно по различной тематике", — объяснила чиновница.

Она добавила — ей инкриминируют то, что Стефанишина, как руководитель подразделения, отвечающего за европейскую интеграцию, инициировала проведение этих исследований.

"И они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами. Но поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим — поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", — отметила она и добавила, что находится сейчас в статусе подозреваемой, как "и много-много других лиц из Министерства юстиции".

Стефанишина подчеркнула, что это дело уже давно находится без движения и напомнила, что есть определенные процессуальные сроки, которые требовали от следствия вручить подозрения людям, которые в этом деле фигурируют.

"Поэтому это дело, насыщенное кучей разнообразной информации, вылилось в такой большой реферат под названием "подозрение", который подтверждает, что я тогда выполняла свои служебные обязанности в рамках законодательства. Поэтому, собственно, это дело и находится без движения все эти годы — когда ни один сознательный следователь или прокурор не решился давать ему ход. Со своей стороны я очень способствовала следствию, предоставляла все документы и все факты. Надеюсь, у всех сформируется понимание того, что это дело имеет номинальный фактор, а не является бурным криминальным производством", — отметила она.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.