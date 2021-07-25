Власти Нидерландов могут депортировать двух российских свидетелей по делу MH17

Миграционная служба Нидерландов отказала в предоставлении статуса беженцев двум россиянам, которые являются свидетелями по делу о самолете рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитом военными РФ над Донбассом 17 июля 2014 года.

Об этом сообщает NL Times.

В частности, российской супружеской паре, попросившей убежище в Нидерландах в связи с владением информацией о сбивании самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, было отказано иммиграционными властями в их просьбе.

Как отмечается, сейчас они нелегально находятся в Нидерландах, и им грозит депортация обратно в Россию.

Известно, что супруги бежали из РФ в 2016 году после того, как их начали преследовать люди, которые, по их мнению, работали на ФСБ.

Указано, что в день катастрофы самолета 17 июля 2014 года женщина приехала в офис к своему партнеру. Там она случайно услышала телефонный разговор директора компании и одного из причастных к катастрофе MH17, который находился на востоке Украины.

Из контекста разговора можно было сделать вывод: собеседники радуются, что им удалось сбить большой самолет с помощью ракетного комплекса "Бук".

Позже женщина узнала, что фирма ее любимого работает в качестве прикрытия для российских военных на территории Украины. Примерно тогда же у мужчины из этой пары возникли проблемы с фирмой, которая не заплатила ему деньги. Тогда мужчина заявил о том, что ему известно, пытаясь забрать деньги, которые ему был должен директор компании.

Затем супруги стали предметом преследования, повлекшего их побег из РФ в Нидерланды. Там они попросили о предоставлении убежища, сказав, что на них охотится ФСБ, но не упоминая о том, что они знали о сбивании самолета MH17.

В свою очередь Миграционная служба страны (IND) считает, что россияне должны были рассказать о катастрофе MH17 сразу по прибытии в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища.

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия должна признать собственную ответственность за сбивание авиарейса МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске.

Как сообщалось, 19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ) и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте 2021 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над оккупированной частью Украины. В то же время Москва продолжает отрицать свою причастность к этому военному преступлению.

В мае Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России за сбитый рейс MH17.