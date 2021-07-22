Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за Майдана, АТО, MH17 и прав русскоязычных

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как следует из сообщения Генеральной прокуратуры РФ, жалоба касается множества событий и явлений, возникших во время и после массовых протестов в Киеве зимой 2013/2014 годов.

В частности, в России вменяют властям Украины ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе событий, известных как антитеррористическая операция.

Также в своей жалобе РФ указывает на практику подавления в Украине свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и из иных стран), политиков и рядовых граждан;

Еще одним пунктом указана дискриминация русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей; а также политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.

Кроме того, Россия заявляет о гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории РФ.

Помимо этого, соседняя страна недовольна лишением жителей "отдельных территорий юго-востока Украины" возможности участия в выборах в центральные органы власти, а также блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

В жалобе российская сторона также отмечает и нападения на дипломатические, консульские и иные представительства РФ в Украине и указывает на отказ Украины от оказания правовой помощи российским следственным органам в расследовании преступлений.

К упомянутым явлениям Россия также добавила обвинение украинской стороны в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года, "вследствие незакрытия властями воздушного пространства над зоной боевых действий", что привело к гибели 298 человек — всех пассажиров и членов экипажа.

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", — заявили в российской Генпрокуратуре.

Часть претензий РФ обосновывает тем, что вменяемые Украиной нарушения прав человека допускают непосредственно в отношении российских граждан, "среди которых имеются погибшие и раненые".

"На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории", — сказано в сообщении.

Жалоба также содержит подробное описание "процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил", что, согласно заявлению российской стороны, стало основной причиной последовавших массовых нарушений Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней.

Россия также требует от ЕСПЧ применить обеспечительные меры, обязывая Украину незамедлительно прекратить "вопиющие нарушения", среди которых называется блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе в образовании, запрет вещания русскоязычных СМИ и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

В свою очередь в Министерстве юстиции Украины с насмешкой отреагировали на подачу Россией данной жалобы. В частности, министр Денис Малюська на своей странице в Facebook спрогнозировал, что ЕСПЧ в итоге примет решение не в пользу РФ.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь — у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения их ожидает неминуемое поражение. Но хотя бы пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы — в их ворота", — написал он.

В свою очередь заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отреагировал на своей странице в Facebook более развернуто.

"Если вам утром скучно или много работы, плохие новости, вы всегда можете поднять себе настроение, просматривая ленту новостей параллельной реальности от северного соседа. Сегодня лента новостей разрывается от сообщения на сайте Генеральной прокуратуры РФ... Интересно, что на сайте Минюста РФ об этой блестящей победе российской юридической мысли над здравым смыслом ничего нет", — написал он.

Замминистра также отмечает, что в сообщении ГП РФ нет никаких ссылок на любые статьи Конвенции по правам человека или ее протоколов.

"И я не уверен, что сам, без подсказки от опытных работников прокуратуры РФ, могу угадать, чьи и какие именно конвенционные права были нарушены блокированием Северо-Крымского канала или "выталкиванием русского языка из общественной сферы", "нападениями на дипломатические представительства" или "отказом в правовой помощи следственным органам", — указал он.

Лищина также подчеркнул, что ни дипломатические представительства, ни следственные органы не являются носителями прав, предусмотренных упомянутой конвенцией.

"Отдельно вызывает вопрос, каким образом РФ собирается объяснять выполнение формальных требований приемлемости, в частности, шестимесячного срока подачи заявления, например, по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме Профсоюзов в Одессе, которые произошли в 2014 году. Нет, я знаю, что есть вопрос, применяется ли это требование к межгосударственным заявлениям, но сама РФ по делам, поданным Украиной, многократно настаивала на ее применении", — отметил чиновник.

Замминистра юстиции также призвал всех неравнодушных начинать ему завидовать, поскольку его ждет "интересное и неординарное чтиво".