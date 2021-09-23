Экономика 1 час назад

Восстановление мостов в рамках "Большой стройки" добавляет 1% к росту ВВП — "Укравтодор"

Обновление мостов в рамках "Большой стройки" создает 3250 рабочих мест для мостовиков и 15 600 рабочих мест для смежных отраслей

Восстановление мостов в рамках "Большой стройки" добавляет 1% к росту ВВП — "Укравтодор" Восстановление мостов в рамках "Большой стройки" добавляет 1% к росту ВВП — "Укравтодор"

Национальная программа восстановления мостов, которая является составной частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", кроме непосредственного обновления мостов дает существенный экономический эффект для страны.

Об этом сообщает "Укравтодор" по итогам 16 месяцев реализации Национальной программы восстановления мостов.

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 "По предварительным расчетам, Национальная программа добавляет почти 1% к росту ВВП за 5 лет благодаря подрядам для украинских предпринимателей", — говорится в сообщении.

Также обновление мостов в рамках "Большой стройки" создает 3250 рабочих мест для мостовиков, 15 600 рабочих мест для смежных отраслей, генерирует 3,65 млрд грн ежегодно как нагрузку отечественной промышленности на добычу и производство материалов для восстановления мостов.

В "Укравтодоре" напомнили, что Национальная программа восстановления мостов стартовала в апреле 2020 года. С тех пор в Украине уже восстановили около 300 мостов. Программа рассчитана на 5 лет. Это первое масштабное обновление мостового хозяйства за последние 30 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что благодаря программе "Большая стройка" в стране было создано около 200 тысяч рабочих мест во время пандемии.

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