Временным исполняющим обязанности генпрокурора назначен Виктор Чумак — СМИ

Первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора назначен Виктор Чумак.

Об этом со ссылкой на собственные источники в органе в пятницу, 6 марта, сообщает ZN.UA.

Ранее в СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора покинут все заместители Рябошапки, кроме главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года.

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Как известно, в начале января Рябошапка назначил Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, своим заместителем.

Отметим, что Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году — возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины. В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

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Виктор Чумак был народным депутатом 7-го (избирался от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (избирался от БПП) созывов. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года — в должности заместителя председателя этого комитета.

11 сентября 2019 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора — главным военным прокурором.

Чумак пообещал, что военная прокуратура Украины проведет расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии на Донбассе в 2014 году.

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Напомним, на внеочередном заседании 5 марта 2020 года Верховная Рада выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Его преемник будет назначен на следующей неделе.

Перед этим народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский утверждал, что Рябошапке как минимум до лета 2020 года не будет угрожать увольнение, так как сейчас начинается второй этап реформы в прокуратуре — переаттестация областных прокуроров, которая продлится до июня.