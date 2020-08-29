Всемирный экономический форум в Давосе в январе 2021 года не состоится

Очередная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе следующего, 2021 года, не состоится.

С таким заявлением на радиостанции Radio Südostschweiz выступил исполнительный директор ВЭФ Алоис Цвингги, передает swissinfo.ch.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ВЭФ уже принял решение провести Форум в значительно сокращенном формате, уменьшив численность его участников с 3 тысяч до 500, максимум до 1 тысячи участников.

"Провести такое крупное международное мероприятие в январе следующего года даже в таком формате будет очень сложно, с учетом того, что в разных странах сейчас действуют разные миграционные режимы. Сейчас сложно или даже почти невозможно предсказать дальнейшее течение пандемии", — подчеркнул Цвинги.

По его словам, в случае проведения Форума в привычном формате, он может превратиться в очаг распространения инфекции, а такое развитие событий должно быть предотвращено любой ценой, потому что под угрозой могут оказаться и гости Форума, и сам город Давос.

Кроме того, многие мировые концерны и компании уже ввели жесткие ограничения на командировки своих сотрудников.

"Поэтому решение по меньшей мере перенести Форум было принято на основании информации, предоставленной основателю ВЭФ Клаусу Швабу партнерами Форума, включая примерно тысячу фирм и компаний из разных стран. На это решение повлияло также увеличение числа положительных тестов на коронавирус во многих странах, включая Швейцарию", — отметил Цвинги.

Поэтому вместо обычной встречи участников ВЭФ начиная с 25 января по всему миру под лозунгом The Great Reset ("Великая перезагрузка") пройдет ряд цифровых виртуальных мероприятий.

При этом организаторы планируют провести Всемирный экономический форум летом 2021 года.

Пока это окончательно не решено, и вполне возможно, что Давос в 2021 году вообще останется без Форума, представитель которого дал понять, что цель состоит в том, чтобы в январе 2022 года точно провести ВЭФ на старом месте, в Давосе.

Напомним, в этом году во Всемирном экономическом форуме принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении глава государства пообещал потенциальным иностранным инвесторам привлекательные условия для бизнеса в Украине.