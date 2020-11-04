Выборы в США: итог голосования все еще неизвестен, но Трамп и Байден уже готовы идти в суд

В США продолжается предварительный подсчет результатов президентских выборов. Несмотря на то, что численное преимущество по голосам имеет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, позиции его оппонента, действующего президента-республиканца Дональда Трампа, сильны. В частности, последний лидирует во многих "колеблющихся" штатах, результаты голосования в которых обычно и определяют исход всей президентской гонки.

По данным агентства The Associated Press, по состоянию на 15:00 по киевскому времени Байден получает 238 голосов выборных представителей из 270, необходимых для победы. Трамп — 213. Результаты распределения голосов избирателей тоже в пользу Байдена: кандидат-демократ набирает 50%, а республиканец Трамп — 48,4%. Впрочем, финальный результат голосования определяют именно голоса выборных представителей, и не непосредственно избирателей.

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Инфографика: The Associated Press

Более того, по мере подсчета ситуация может измениться за счет результатов голосования в "колеблющихся" штатах с большим количеством выборщиков. Победа в них для каждого кандидата во многом является определяющей. И сейчас в больше части из них лидирует Трамп. Речь идет о Мичигане, Пенсильвании, Флориде, Джорджии, Техасе, Огайо, Северной Каролине и Айове. Байден удерживает лидерство в Висконсине, Аризоне, Неваде и Нью-Хэмпшире.

Отметим, что на этих президентских выборах подсчет предварительных результатов может затянуться еще больше в силу того, что более 100 млн американских избирателей проголосовали досрочно (лично или по почте), а не в день выборов. На обработку этих бюллетеней необходимо больше времени.

Еще одной отличительной чертой американских выборов-2020 стало то, что ни один из кандидатов, похоже, не готов признавать свое поражение. В первом выступлении после голосования действующий президент Дональд Трамп уже назвал себя победителем выборов, а результаты — феноменальными. Отметим, что в нынешних обстоятельствах подобные заявления несколько преждевременны.

В то же время процесс подсчета голосов Трамп назвал "мошенничеством по отношению к американскому народу" и заявил он намерении обратиться в Верховный суд США, чтобы его остановить.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

В ответ в штабе Байдена заявили, что их команда юристов готова противостоять попыткам Трампа остановить обработку бюллетеней в Верховном суде, сообщает AP.

По словам представителя избирательной кампании Байдена Джены О’Мэлли Диллон, заявление Трампа о том, что он "собирается в Верховный суд США" и хочет "остановить голосование", является "возмутительным, беспрецедентным и неправильным".

Ранее Delo.ua детальнее объясняло, что определит результаты президентских выборов в США и как быстро могут быть установлены окончательные их результаты.