За неделю инспекции выявили еще 1 тысячу неформально трудоустроенных украинцев

С 1 июля в Украине в рамках инспекционной кампании по легализации труда проведено 2655 инспекционных посещений и выявлен 9531 сотрудник, допущенный к работе без трудовых договоров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Среднее количество выявленных Госслужбой труда незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сфере организации питания (2088 человек у 486 работодателей), в сельском хозяйстве (2080 работников у 108 работодателей), а также в сфере торговли (1956 работников у 792 работодателей).

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Харьковской (896), Киевской (774) и Херсонской (588) областях.

Также сообщается, что в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 4682 работниками.

Напомним, что за неделю до этого Минэкономики сообщало о 2463 проверках, в рамках которых было выявлено 8505 неофициальных работников. Таким образом, в этот период инспекторы обнаружили сразу 1026 таких работников.

Напомним, что за первый месяц кампании было обнаружено 5026 таких лиц, а спустя две недели это число выросло до 6084.