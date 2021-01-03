За сутки в Украине от COVID-19 скончались 123 человека

По состоянию на 3 января, в Украине зарегистрировано 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализовано — 1 306 человек, зафиксировано 123 летальных случая и 6 250 пациентов выздоровело.

Кроме этого, в течение суток проведено 14 576 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 12 362 и 2 214 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 074 093 человек, выздоровело от этой болезни 728 865 пациентов и зафиксировано 18 854 летальных случаев. К этому времени проведено 5 610 003 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 93 случая;

Днепропетровская область — 404 случая;

Донецкая область — 200 случаев;

Житомирская область — 25 случаев;

Закарпатская область — 78 случаев;

Запорожская область — 301 случай;

Ивано-Франковская область — 99 случаев;

город Киев — 370 случаев;

Киевская область — 303 случая;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 85 случаев;

Львовская область — 433 случая;

Николаевская область — 454 случая;

Одесская область — 426 случаев;

Полтавская область — 197 случаев;

Ровенская область — 75 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 59 случаев;

Харьковская область — 68 случаев;

Херсонская область — 115 случаев;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 244 случая;

Черновицкая область — 146 случаев;

Черниговская область — 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 2 января 2021 года в Украине выявлено 5038 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.