За сутки в Украине от COVID-19 скончались 123 человека

По состоянию на 3 января, в Украине зарегистрировано 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализовано — 1 306 человек, зафиксировано 123 летальных случая и 6 250 пациентов выздоровело.
Кроме этого, в течение суток проведено 14 576 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 12 362 и 2 214 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 074 093 человек, выздоровело от этой болезни 728 865 пациентов и зафиксировано 18 854 летальных случаев. К этому времени проведено 5 610 003 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киев (370).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 93 случая;
Днепропетровская область — 404 случая;
Донецкая область — 200 случаев;
Житомирская область — 25 случаев;
Закарпатская область — 78 случаев;
Запорожская область — 301 случай;
Ивано-Франковская область — 99 случаев;
город Киев — 370 случаев;
Киевская область — 303 случая;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 85 случаев;
Львовская область — 433 случая;
Николаевская область — 454 случая;
Одесская область — 426 случаев;
Полтавская область — 197 случаев;
Ровенская область — 75 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 59 случаев;
Харьковская область — 68 случаев;
Херсонская область — 115 случаев;
Хмельницкая область — 14 случаев;
Черкасская область — 244 случая;
Черновицкая область — 146 случаев;
Черниговская область — 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 2 января 2021 года в Украине выявлено 5038 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.