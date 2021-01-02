За 1 января в Украине выявили 5038 новых случаев коронавируса

По состоянию на 2 января 2021 года в Украине выявлено 5038 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом сообщает МОЗ.

Также за прошлые сутки выздоровели 2606 человек, летальных случаев зафиксировано 51.

Количество инфицированных с начала пандемии на 2 января в Украине составило 1 069 517 человек, 18 731 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 722 615 человек.

Количество заболевших по областям: Киев — 112 649; Винницкая — 22 801; Волынская — 33 312; Днепропетровская — 59 293; Донецкая — 37 198; Житомирская — 39 982; Закарпатская — 28 407; Запорожская — 54 717; Ивано-Франковская — 43 489 випадків; Киевская — 60 238; Кировоградская — 8 544; Луганская 10 923; Львовская — 62 130; Николаевская — 31 705; Одесская — 71 889; Полтавская — 36 733; Ровенская — 41 503; Сумская — 41 350; Тернопольская — 34 275; Харьковская — 70 212; Херсонская — 18 044; Хмельницкая — 39 932; Черкасская — 39 481; Черновецкая — 40 357; Черниговская — 30 357.

Напомним, по состоянию на 1 января в Украине за время эпидемии коронавирусной болезни выявлено 1 млн 064 тысячи 479 заразившихся, из чего за последние сутки — 9432. Об этом свидетельствуют данные в системе мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

Выздоровевших от Covid-19 1 января 2021 зафиксировали 10016, а умерших — 147, за все время — 720009 и 18680 соответственно.