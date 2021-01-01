Если заказанная Украиной вакцина Sinovac не пройдет испытаний, деньги нам вернут — Ляшко

В случае не прохождения финальной стадии клинических испытаний вакцины от Covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, государству вернут средства в полном объеме.

Об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это то же самое, что происходит и в других странах. Например, Pfizer и Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что поставки состоится исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы", — добавил Ляшко.

Он добавил, что указанные 1,9 млн доз от Sinovac Украина оплатила за счет бюджета 2020 года, а дальнейшие переговоры ведутся в рамках средств, определенных на 2021 год.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины AstraZeneca", — добавил главный санврач.

В то же время Ляшко подчеркнул, что люди, не входящие в группу для первоочередной прививки от коронавируса, приобрести вакцину на данном этапе не смогут.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке — я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно", — сказал он.

При этом, по словам Ляшко, вакцинация является единственной возможностью защититься от Covid-19.

"Мы должны избавиться от этих средневековых принципов, когда коллективный иммунитет приобретался после того, как переболеет почти 90% населения. При формировании такого коллективного иммунитета 50% населения умирало, формировался естественный отбор, выживал сильнейший", — сказал он.

Сегодня же, по словам чиновника, люди живут в совершенно другой социальной среде, поэтому нужно делать все возможное, чтобы защитить лиц из группы риска.

"Если мы будем прививаться, мы не позволим вирусу иметь благоприятную среду, чтобы распространяться и выискивать слабых в нашем окружении", — подчеркнул он.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины от Sinovac Biotech "в максимально короткие сроки".

Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием "Лекхим", являющимся единственным уполномоченным представителем Sinovac в Украине.

Тем временем 27 декабря страны Европейского союза приступили к массовой вакцинации населения от Covid-19. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech. Его использование 31 декабря одобрила Всемирная организация здравоохранения.