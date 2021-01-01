ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения 31 декабря одобрила использование в условиях чрезвычайной ситуации первой вакцины от коронавирусной болезни, которой стал препарат Comirnaty, созданный компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты по нормативным вопросам, собранные ВОЗ со всего мира, и собственные группы экспертов ВОЗ проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech в рамках анализа соотношения риска и пользы.

Оценка показала, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с Covid-19 компенсируют потенциальные риски.

Конкретные рекомендации об использовании вакцины населением определит Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации 5 января.

Вакцина Comirnaty требует хранения при температуре от -60°C до -90°C. ВОЗ признает, что это требование усложняет поставку вакцины в условиях, когда соответствующее оборудование может быть недоступно или доступно с недостаточной степенью надежности.

Организация заверяет, что думает над тем, как помочь странам в доставке и подготовке препарата к использованию там, где это возможно.

ВОЗ при этом подчеркивает необходимость глобальных усилий для обеспечения достаточного количества вакцин для удовлетворения потребностей приоритетных групп населения во всем мире. Также организация призвала и остальных разработчиков вакцин обращаться за проверкой и оценкой в ВОЗ.

Напомним, 27 декабря страны Европейского союза приступили к массовой вакцинации населения от Covid-19. В качестве вакцины будет использоваться именно препарат компаний Pfizer и BioNTech.

Тем временем украинское Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках "в максимально короткие сроки" 1,9 млн доз китайской вакцины от Covid-19 от Sinovac Biotech.

При этом в украинском МИД заявили, что Польша предложила поделиться с Украиной 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни после того, как получит ее сама.