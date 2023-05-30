"Заначка" поможет освободить кошелек от мелочи

«Заначка» - это название ко-брендинговой программы Родовид Банка, которая была разработана совместно с сетью розничных супермаркетов «Велика Кишеня». На сегодня «Велика Кишеня» одна из самых больших сетей супермаркетов, которая входит в группу лидеров укр

сообщает пресс-служба банка, карточка "Заначка" поможет освободить место в собственном кошельке. Для этого необходимо пополнить свою карточку-"Заначку" деньгами в Родовид Банке или с помощью депозитных банкоматов. После этого Вы сможете рассчитываться карточкой и забыть о кошельке, переполненном мелочью.



Одно из преимуществ такой программы - Вы рассчитываетесь карточкой "Заначка" в кредит и не платите проценты. Владельцы карточки "Заначка" получают кредитную линию от Родовид Банка с возможностью льготного периода погашения кредита.



Программа также предоставляет схему лояльности: каждая покупка в супермаркете "Велика Кишеня" прибавляет бонусы на личный бонусный счет владельца карточки, в обмен на бонусы можно получить разные товары - от чашки до плазменного телевизора. Все, что необходимо клиенту, это продолжать делать свои ежемесячные покупки в супермаркетах "Велика Кишеня". Программа начала действовать с сентября 2006 года, и на сегодня более 16 500 клиентов уже получили карточку "Заначка".



Свою деятельность Родовид Банк начал 14 ноября 1990 года. Сегодня это банк, который демонстрирует наиболее стремительный рост и качественную динамику показателей.



На 01.03.2007 чистые активы банка составили 3,92 млрд.грн., кредитно-инвестиционный портфель - 3,34 млрд.грн., депозиты физических лиц - 1 306,7 млн.грн., депозиты юридических лиц - 738,1 млн.грн., капитал (по методике АУБ) - 509,4 млн.грн., финансовый результат (на 1.03.2007 года) - 6,08 млн.грн. Количество точек продажи банковских продуктов и услуг составляет 195 единиц.