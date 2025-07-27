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Компании без банковской лицензии смогут работать со счетами украинцев
Национальный банк Украины утвердил порядок авторизации деятельности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг в рамках запуска открытого банкинга, который стартует с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Новый документ определяет требования к юридическим лицам, желающим получить доступ к счетам пользователей и предоставлять платежные услуги, не являясь банками. Для этого компании должны пройти процедуру авторизации путем включения в Реестр платежной инфраструктуры, ведущейся НБУ.
Постановление №81 от 25 июля 2025 устанавливает:
- условия и процедуру авторизации заявителей;
- перечень документов для представления;
- требования к деловой репутации руководства и владельцев;
- механизмы включения или выключения из Реестра;
- правила привлечения третьих лиц и технологических операторов;
- порядок расширения или сужения объема разрешенной деятельности;
- процедуру прекращения авторизации
Также Нацбанк внес изменения в действующее Положение о регистрации платежных систем и операторов инфраструктуры. Теперь информационная справка о технологическом операторе должна включать сведения о предоставлении им услуг именно в сфере открытого банкинга.
Новая нормативная база должна обеспечить прозрачный и контролируемый доступ к финансовым данным пользователей для участников открытого банкинга, не являющихся банками, но предоставляющих платежные сервисы.
Добавим, НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.