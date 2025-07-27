Компании без банковской лицензии смогут работать со счетами украинцев

Национальный банк Украины утвердил порядок авторизации деятельности предоставлятелей нефинансовых платежных услуг в рамках запуска открытого банкинга, который стартует с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Новый документ определяет требования к юридическим лицам, желающим получить доступ к счетам пользователей и предоставлять платежные услуги, не являясь банками. Для этого компании должны пройти процедуру авторизации путем включения в Реестр платежной инфраструктуры, ведущейся НБУ.

Постановление №81 от 25 июля 2025 устанавливает:

условия и процедуру авторизации заявителей;

перечень документов для представления;

требования к деловой репутации руководства и владельцев;

механизмы включения или выключения из Реестра;

правила привлечения третьих лиц и технологических операторов;

порядок расширения или сужения объема разрешенной деятельности;

процедуру прекращения авторизации

Также Нацбанк внес изменения в действующее Положение о регистрации платежных систем и операторов инфраструктуры. Теперь информационная справка о технологическом операторе должна включать сведения о предоставлении им услуг именно в сфере открытого банкинга.

Новая нормативная база должна обеспечить прозрачный и контролируемый доступ к финансовым данным пользователей для участников открытого банкинга, не являющихся банками, но предоставляющих платежные сервисы.

Добавим, НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.