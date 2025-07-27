"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на август

"Укрзализныця" объявила график курсирования дополнительных поездов на начало августа, чтобы обеспечить удобные поездки в летний период.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

В частности, поезд №708/707 сообщением Одесса – Винница будет курсировать 1 и 3 августа.

Поезда №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев будут отправляться 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

Кроме того, поезд №275/276 Киев – Винница также будет работать в рейс 1 и 3 августа.

На указанных маршрутах будут задействованы купейные вагоны с сидячими местами. Важно обращать внимание на обозначения при покупке билетов — белье в этих вагонах не предоставляется.

Продажа билетов уже открыта на большинстве официальных ресурсов "Укрзализныци". Билеты на рейсы в и из Кривого Рога появятся в продаже в ближайшее время.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .

Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а "Интерсити" начали курсировать ночью. Также заказано еще 100 вагонов.

В "Укрзализныце" заверили, что борются с перекупами. Так, было заблокировано более 2800 аккаунтов за нарушение правил покупки. Также в УЗ рассматривают валидацию через приложение "Действие" для самых популярных внутренних рейсов в пик сезона.