"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на серпень

"Укрзалізниця" оголосила графік курсування додаткових поїздів на початок серпня, щоб забезпечити зручні подорожі в літній період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Зокрема, поїзд № 708/707 сполученням Одеса – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.

Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ вирушатимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 і 10 серпня.

Крім того, поїзд № 275/276 Київ – Вінниця також працюватиме в рейс 1 та 3 серпня.

На зазначених маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Важливо звертати увагу на позначення при купівлі квитків — білизна у цих вагонах не надається.

Продаж квитків уже відкрито на більшості офіційних ресурсів "Укрзалізниці". Квитки на рейси до та з Кривого Рогу зʼявляться в продажу найближчим часом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.

Щоб усі мали змогу подорожувати, компанія збільшує кількість потягів: уже додано 8 нових рейсів на популярні напрямки, а "Інтерсіті" почали курсувати вночі. Також замовлено ще 100 вагонів.

В "Укрзалізниці" запевнили, що борються з перекупами. Так, було заблоковано понад 2800 акаунтів за порушення правил купівлі. Також в УЗ розглядають валідацію через застосунок "Дія" для найпопулярніших внутрішніх рейсів у пік сезону.