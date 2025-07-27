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Цены на голубику в Украине падают шестую неделю подряд: ягода подешевела уже на 15%
В Украине уже шестую неделю подряд фиксируется снижение оптовых цен на голубику. На середину июля стоимость ягоды колеблется в пределах 165–240 грн за килограмм ($3,95–5,75/кг), что в среднем на 15% ниже, чем в конце прошлой недели.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.
Столь широкий диапазон цен участники рынка объясняют разницей в качестве и объемах партий. Снижение стоимости голубики обусловлено сразу несколькими факторами.
Во-первых, предложение на рынке значительно возросло — почти все производители уже приступили к активному уборке урожая.
Аграрии отмечают, что большинство хозяйств не могут обеспечить большие партии голубики экспортного качества, а розничные сети сократили объемы закупок до минимума.
Несмотря на снижение, цена на голубику в Украине все еще остается в среднем на 50% выше, чем в этот же период в прошлом году. В то же время производители прогнозируют дальнейшее удешевление, по крайней мере, до начала августа, и темпы этого падения будут зависеть от активности покупателей и общего объема предложения.
Заметим, в начале июля голубика торговалась по цене от 300-450 грн/кг.
Какие были цены на ягоду в прошлом году?
Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах 200–350 грн за килограмм.
Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.
В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.