Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Наличный курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,20

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на голубику в Украине падают шестую неделю подряд: ягода подешевела уже на 15%

голубика
Цены на голубику в Украине падают / Depositphotos

В Украине уже шестую неделю подряд фиксируется снижение оптовых цен на голубику. На середину июля стоимость ягоды колеблется в пределах 165–240 грн за килограмм ($3,95–5,75/кг), что в среднем на 15% ниже, чем в конце прошлой недели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Столь широкий диапазон цен участники рынка объясняют разницей в качестве и объемах партий. Снижение стоимости голубики обусловлено сразу несколькими факторами.

Фото 2 — Цены на голубику в Украине падают шестую неделю подряд: ягода подешевела уже на 15%

Во-первых, предложение на рынке значительно возросло — почти все производители уже приступили к активному уборке урожая.

Аграрии отмечают, что большинство хозяйств не могут обеспечить большие партии голубики экспортного качества, а розничные сети сократили объемы закупок до минимума.

Несмотря на снижение, цена на голубику в Украине все еще остается в среднем на 50% выше, чем в этот же период в прошлом году. В то же время производители прогнозируют дальнейшее удешевление, по крайней мере, до начала августа, и темпы этого падения будут зависеть от активности покупателей и общего объема предложения.

Заметим, в начале июля голубика торговалась по цене от 300-450 грн/кг.

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах   200–350 грн   за килограмм.

Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому   цена на голубику на старте сезона   уже третий год растет.

Автор:
Татьяна Гойденко