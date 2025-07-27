Цены на голубику в Украине падают шестую неделю подряд: ягода подешевела уже на 15%

В Украине уже шестую неделю подряд фиксируется снижение оптовых цен на голубику. На середину июля стоимость ягоды колеблется в пределах 165–240 грн за килограмм ($3,95–5,75/кг), что в среднем на 15% ниже, чем в конце прошлой недели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Столь широкий диапазон цен участники рынка объясняют разницей в качестве и объемах партий. Снижение стоимости голубики обусловлено сразу несколькими факторами.

Во-первых, предложение на рынке значительно возросло — почти все производители уже приступили к активному уборке урожая.

Аграрии отмечают, что большинство хозяйств не могут обеспечить большие партии голубики экспортного качества, а розничные сети сократили объемы закупок до минимума.

Несмотря на снижение, цена на голубику в Украине все еще остается в среднем на 50% выше, чем в этот же период в прошлом году. В то же время производители прогнозируют дальнейшее удешевление, по крайней мере, до начала августа, и темпы этого падения будут зависеть от активности покупателей и общего объема предложения.

Заметим, в начале июля голубика торговалась по цене от 300-450 грн/кг.

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики открытого грунта начался около 20 июня, то есть примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение было ограниченным, а спрос – высоким. Цены на ягоду колебались в пределах 200–350 грн за килограмм.

Высшие цены тогда объяснялись уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.