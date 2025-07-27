Ціни на лохину в Україні падають шостий тиждень поспіль: ягода подешевшала вже на 15%

В Україні вже шостий тиждень поспіль фіксується зниження оптових цін на лохину. Станом на середину липня вартість ягоди коливається в межах 165–240 грн за кілограм ($3,95–5,75/кг), що в середньому на 15% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Такий широкий діапазон цін учасники ринку пояснюють різницею в якості та обсягах партій. Зниження вартості лохини обумовлене одразу кількома факторами.

По-перше, пропозиція на ринку значно зросла — майже всі виробники вже розпочали активне збирання врожаю. По-друге, попит на ягоду наразі досить стриманий як на внутрішньому ринку, так і з боку експортерів.

Аграрії зазначають, що більшість господарств не можуть наразі забезпечити великі партії лохини експортної якості, а роздрібні мережі скоротили обсяги закупівель до мінімуму.

Попри зниження, ціна на лохину в Україні все ще залишається в середньому на 50% вищою, ніж у цей самий період торік. Водночас виробники прогнозують подальше здешевлення принаймні до початку серпня, і темпи цього падіння залежатимуть від активності покупців та загального обсягу пропозиції.

Зауважимо, на початку липня лохина торгувалася за ціною від 300-450 грн/кг.

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини відкритого ґрунту розпочався близько 20 червня, тобто приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція була обмеженою, а попит – високим. Ціни на ягоду коливалися в межах 200–350 грн за кілограм.

Вищі ціни тоді пояснювалися зменшенням врожаю через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.