Европарламент предлагает годом ранее запретить импорт российского газа

Европейский парламент рассматривает предложение ускорить полный отказ ЕС от импорта российского газа на один год – до января 2027 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Текущая законодательная инициатива, представленная Европейской Комиссией в прошлом месяце, предусматривает прекращение всего импорта российского газа до 1 января 2028 года. Однако ведущие законодатели Европарламента предложили перенести этот срок годом ранее — до 1 января 2027 года.

Хотя ряд дипломатов ЕС сомневаются, что правительства стран-членов согласятся на ускорение запрета, депутаты могут использовать эту инициативу как инструмент давления во время переговоров.

В частности, было предложено ввести штрафы для компаний, нарушающих запрет, вплоть до аннулирования лицензий на торговлю энергией. Другой политик выступает также и за полный запрет на импорт российской нефти с 2027 года — такую норму Еврокомиссия не предлагала.

Европейский парламент намерен проголосовать за свою позицию осенью. Окончательное решение должно быть согласовано между Парламентом и Советом ЕС. Для принятия решения требуется квалифицированное большинство, что делает невозможным блокирование запрета со стороны отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия, которые до сих пор закупают газ из России по трубопроводу.

Добавим, по словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.